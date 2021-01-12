РИАМО - 12 янв. По всей России, включая Подмосковье, 16-17 января состоится учет зимующих водоплавающих птиц, который пройдет в рамках важной природоохранной акции «Серая шейка-2021», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье орнитологов-любителей приглашают на подсчет уток.

«Зимний учет птиц чрезвычайно важен не только для пополнения базы знаний в сфере орнитологии, но и в плане изучения антропогенного воздействия человека на природу и численность популяций. Сегодня в Красную книгу Московской области внесены десятки водоплавающих и тяготеющих к водоемам птиц: три вида поганок, серая утка, шилохвость, лебедь-кликун, несколько видов семейства бекасовых и другие», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что любая информация об условиях их обитания в Подмосковье неоценима в рамках реализации федерального проекта сохранения видового разнообразия национального проекта «Экология».

Дело в том, что птицы стали чаще оставаться на зимовку в средней полосе Европейской России. Этому способствует образование многокилометровых свободных ото льда участков водных объектов. Утки остаются зимовать из-за богатой кормой базы, которой их обеспечивают люди. Ежегодный среднезимний учет направлен на получение информации о том, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды и в каком количестве зимуют здесь.

Учет проводит Союз охраны птиц России. Материалы учета должны содержать данные о дате, времени и месте наблюдений, маршруте, погоды в день учета, ее изменений, а также создавались ли помехи для учета, также важна площадь водоема, длина и ширина участка реки, ледовая обстановка, число и размещение видов птиц, самцов и самок, поведение и отношение птиц к человеку, ФИО, электронный адрес и телефон наблюдателя.

Итоги учета отправляются региональным координаторам. Если они отсутствуют, то на почту Союза охраны птиц России: mail@rbcu.ru.

Список региональных координаторов акции разместят на сайте и в соцсетях Союза по ссылке: https://birdsrussia.ru/. В рамках учета проводится конкурс «Утиное селфи».