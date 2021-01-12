РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске выпускники школ могут подать заявление на участие в ЕГЭ-2021 в комитет образования администрации округа до 1 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«Заявление на участие в ЕГЭ-2021 можно подать до 1 февраля включительно. Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет могут подать заявление на территории Подольска в комитете по образованию администрации Подольска на улице Веллинга, 3, подъезд 1, кабинет 2. Телефон для справок: 8 (496) 763-61-78», - говорится в сообщении.

Заявления подают обучающиеся и выпускники прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) по доверенности.

Выпускники прошлых лет также должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Иностранные документы нужно перевести и заверить.

Обучающиеся по программам среднего профобразования при подаче заявления должны приложить справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение необходимой программы.

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особых условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Участники экзаменов дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую установление инвалидности.

Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменили.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводить не будут.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ ориентировочно с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.