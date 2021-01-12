РИАМО - 12 янв. Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала о том, что утро необходимо начинать с зеленого чая, а черный пить в течение дня, сообщает Nation News.

«В любом чае содержатся полезные компоненты. Они хорошо усваиваются из-за температуры чая. Она близка к температуре тела, поэтому организму не нужно тратить время на ее охлаждение или нагревание. В зеленом чае больше витамина С, а в черном — калия, который активизирует работу кровеносной системы. Поэтому черный чай лучше пить днем, а зеленый утром и вечером. Так вы обеспечите организм необходимыми питательными элементами», — сказала Тихонова.

Она добавила, что рассыпной чай стоит приобретать на развес. Он продается в специальных магазинах. Так, покупатель может увидеть из чего он состоит и, соответственно, обратить внимание на то, за что он платит. Качество данного чая обычно выше пакетированного.

В пакетированный не всегда кладут качественные листья чая, оттого он бывает не таким полезным, как рассыпной.

Польза и зеленого, и черного чая одинакова в зимнее время года. В него можно добавить лимон, имбирь и другие добавки.

Всемирный день горячего чая, который считается одним из самых популярных напитков в мире, отмечается ежегодно 12 января. Так, чай уступает первое место воде. Чайная ассоциации США предложила учредить всемирный день горячего чая с целью поддержания популярности напитка и для того, чтобы больше рассказывать о его полезных свойствах.​