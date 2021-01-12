РИАМО - 12 янв. Количество смертей на железной дороге в Подмосковье сократилось на новогодних праздниках почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, самыми аварийными стали Курское и Ярославское направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За время новогодних праздников на железной дороге в регионе погибли восемь человек. На Курском и Ярославском направлениях произошло по два смертельных случая. По одному смертельному случаю произошло на Рязанском, Горьковском, Рижском и Павелецком направлениях МЖД.

«Снижение смертности – результат комплексной работы по снижению травматизма в 2020 году: ликвидировано более 480 народных троп, после перекрытия которых смертельные случаи в этих местах не повторялись, благоустроено 30 подходов к переходам, построено 1,5 километра ограждений вдоль путей. В этом году эта масштабная работа будет продолжена», — говорится в сообщении.

В прошлом году на железной дороге в регионе погибли 15 человек, в числе которых шесть погибших на Рязанском, четыре – на Горьковском направлениях МЖД и три человека – на Ленинградском направлении ОЖД.

Пассажиров призвали пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути, а также соблюдать правила собственной безопасности.