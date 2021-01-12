РИАМО - 12 янв. Первую поездку в качестве машиниста пригородного электропоезда совершила Елена Лысенко-Салтыкова по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Девушка была принята на должность помощника машиниста в 2018 году. Право управлять электропоездом она получила летом 2019 года и около года проходила практику. В конце декабря 2020 года она прошла финальный экзамен.

«Я очень долго ждала этот момент. Благодарна ЦППК и коллегам за возможность исполнить мечту, помощь в подготовке к экзаменам и поддержку на протяжении всего этого времени. Ощущения непередаваемые, очень волнительно», — отметила Лысенко-Салтыкова.

Примечательно, что в прошлом году девушка вышла замуж за машиниста в «Иволге» на МЦД.

С 1 января 2021 года в России женщинам разрешили работать машинистами электропоездов.

В начале января женщина-машинист впервые вышла на линию в Московском метрополитене. Мария Яковлева сейчас работает на Филевской ветке.