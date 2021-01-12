РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске толщина льда на реке Пахре доходит до 21 сантиметра, но сохраняются опасные полыньи, поэтому жителей просят быть осторожными при выходе на лед, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольском ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» во вторник провели промеры толщины льда рек. На реке Пахре его толщина составила 20-21 сантиметр. Безопасным для посещения считается ледяной наст от семи сантиметров», - говорится в сообщении.

Несмотря на кажущуюся однородность ледостава, на реках остаются участки, где вода не замерзает. Такие места называют полыньями, а образуются там, куда попадают более теплые воды, или где течение реки самое быстрое. Эти места представляют наибольшую опасность для находящихся на льду.

Опасны проруби, лунки и трещины льда, которые покрыты тонким слоем снега. Этот лед легко проламывается, если наступить на него, и неожиданно можно оказаться в холодной воде. Попасть в воду зимой опасно, часто люди после этого получают серьезные заболевания, реже – гибнут.

Дежурные работники спасательных формирований Подольского теруправления раздают информационные листовки жителям, которые отдыхают или рыбачат на Пахре. Просят их быть внимательными и осторожными при выходе на лед.