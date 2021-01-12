РИАМО - 12 янв. В 2020 году в столице завершили реставрационные работы на 117 объектах культурного наследия, среди них есть и знаковые для города постройки, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«На конец года в городе отреставрировано 117 объектов культурного наследия. Для меня это не просто цифры, очень важно, что в такой непростой год реставрационная отрасль вместе со всем городом приспособилась и ответила на все вызовы», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что ушедшем году была закончена реставрация таких важных и знаковых городских объектов, как дом Наркомфина и Северный речной вокзал.

Северный Речной вокзал после ремонта: прогуляться по крыше и поесть в «Волга‑Волге»>>