РИАМО - 12 янв. Заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин проведет прием населения 22 декабря, это будет открытый диалог, в рамках которого обсудят проблемы, волнующие жителей Подмосковья, говорится в сообщении помощника зампреда.

Встреча пройдет в формате чаепития.

«На встрече не будет запрещенных тем, нежелательных или неудобных вопросов. Это будет откровенный разговор равного с равными», – говорится в сообщении.

Встреча с журналистами, блогерами, лидерами общественного мнения и представителями гражданского общества состоится 22 января в городе Жуковский по адресу: улица Жуковского, дом 9. Диалог начнется в 18:00 в конференц-зале гостиницы «Европа».

Заявку на участие в мероприятии можно подать по телефону: 8-967-189-000-3 или по электронной почте yakovlevanadin@mail.ru.

На мероприятии нужно использовать средства индивидуальной защиты.