РИАМО - 12 янв. В этом году завершится капитальный ремонт и реконструкция домов культуры в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Будет завершен капитальный ремонт домов культуры в Орехово-Зуеве, Волоколамске, Пушкинском городском округе, городском округе Балашиха (микрорайон Кучино), Сергиево-Посадском городском округе (город Пересвет), городском округе Зарайск (деревня Карино). Также завершится реконструкция дома культуры в Протвине», — говорится в сообщении.

В текущем году запланировано сделать в 300 домах культуры электронную продажу билетов. Будет запущена Единая платформа записи в клубные формирования ДК. Она станет первой в России современной цифровой платформой, позволяющей не только быстро записаться в кружок рядом с домом, но и посмотреть события, активности, которые есть в ДК.

В Подмосковье на сегодняшний день в 925 домах культуры работают свыше 16 тысяч клубных формирований, в которых занимаются более 334 тысяч человек.

За последние семь лет в регионе отремонтировано и построено 46 домов культуры.

Всего в рамках госпрограмм «Культура Подмосковья», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в течение 2021-2025 годов модернизируют 55 домов культуры. Это одна из самых больших программ модернизации ДК в стране.