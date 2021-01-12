РИАМО - 12 янв. В 2020 году в различных муниципалитетах Московской области ввели в эксплуатацию 12 спортивных объектов, открыли пять новых физкультурно-оздоровительных центров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Подмосковье – в тройке регионов-лидеров по числу кандидатов в сборные России, это 2476 человек. Также регион занимает второе место по количеству завоеванных медалей. 43,9% населения в возрасте от трех до 39 лет систематически занимаются физической культурой и спортом», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что это хороший показатель вовлеченности жителей в спорт.

По его словам, в 2021 году планируется проведение первых в Московской области международных соревнованиях по плаванию на открытой воде Oceanman Moscow Region, фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», который пройдет в честь празднования 800-летия Александра Невского и другие спортмероприятия.