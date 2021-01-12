РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. Традиционные купания пройдут в ночь с 18 на 19 января, к этому моменту в городском округе Щелково будет подготовлено восемь купелей, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«На площадках организуют палатки для переодевания и горячее питание. Около купелей будут дежурить спасатели и волонтеры. Они будут помогать верующим и также следить за порядком, в том числе соблюдением санитарных требований — социальной дистанции и мер индивидуальной защиты. Так, ввиду эпидемиологической безопасности в палатку можно будет заходить переодеться только по одному. Исключение сделают для членов семей», - говорится в сообщении.

Купели будут действовать: в городском парке культуры и отдыха, вблизи церкви Николая чудотворца в селе Здехово, в селе Рязанцы около церкви Троицы Живоначальной, в селе Душоново на реке Пруженке около храма Тихвинской иконы Божьей матери, на Супоневском пруду в деревне Оболдино, в поселке Монино на территории храма Георгия Победоносца, на территории усадьбы «Гребнево», на территории загородного клуба «Медвежьи Озера».

Ориентировочное время проведения купаний с 22:00 до 2:00.