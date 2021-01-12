РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Управляющая компания «РЭУ №1 - Садовый» отремонтировала входную группу подъезда №3 дома №1 по Горенскому бульвару в подмосковной Балашихе, сообщается в Instagram-аккаунте УК.

11 января в единую диспетчерскую службу поступила заявка от жителя многоквартирного дома по адресу: Горенский бульвар, 1. Коробка входной двери третьего подъезда была сильно расшатана, что мешало плотному притвору двери.

«В результате осмотра специалистами УК «РЭУ №1 – Садовый» было принято решение о проведении сварочных работ. 12 января дверная коробка была закреплена. Входная группа третьего подъезда приведена в проектное состояние», - говорится в сообщении.

Для более оперативного взаимодействия с управляющей компанией можно обращаться по телефону +7(495)518-97-97 и в приложение «ЕДС Балашиха», доступное в App Store и Google Play.