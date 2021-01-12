РИАМО - 12 янв. Суд арестовал водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов с военными на Новорижском шоссе в Красногорске, сообщает РИА Новости.

За рулем машины был 26-летний Иван Гавриков.

«Суд арестовал шофера, врезавшегося в колонну автобусов с военными в Подмосковье, на два месяца», — говорится в сообщении.

Крупное ДТП произошло 11 января на 28-м километре трассы М-9. Грузовик протаранил колонну военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники, они возвращались в часть после занятий на полигоне. В результате аварии погибли четыре человека, ранения получили 50 человек.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

Сам Гавриков не пострадал, при этом в момент аварии, по данным полиции, он был трезв.​

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков приезжал на место аварии по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.​​

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