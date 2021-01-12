Губернатор Московской области Андрей Воробьев с 13 января отменил некоторые ограничения, введенные на время новогодних праздников: посещение подмосковных гостиниц теперь возможно без предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирус, а студенты колледжей смогут возобновить очное обучение и ездить по льготным проездным. Подробнее о том, какие введены послабления и какие меры все еще действуют в регионе, читайте в материале РИАМО.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ

Вход в кафе и рестораны со справкой

В минувшее воскресенье, 10 января, истек срок действия ограничения, согласно которому заведения общепита, которые закрываются на спецобслуживание на время проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, могли допускать граждан только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Данное ограничение действовало с 31 декабря 2020 года.

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Справка для заселения в отели

Во вторник губернатор внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности, в частности, снял некоторые ограничения для посетителей гостиниц. С 13 января 2021 года для заселения в подмосковные отели больше не нужно предоставлять справку с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

С 28 декабря 2020 года размещение в гостиницах региона было возможно только при наличии отрицательных результатов тестов на Covid-19 методом ПЦР, полученных не ранее, чем за три дня до заселения в гостиницу, или методом ИФА, полученных не ранее, чем за пять дней до заезда.

Однако при размещении в гостинице, а также на входах в бары и рестораны отелей продолжат измерять температуру.

Дистанционное обучение в колледжах

Также с 13 января 2021 учащиеся подмосковных колледжей, которые были на дистанционке с 16 ноября прошлого года, смогут вернуться к очному обучению. Соответственно, их транспортные карты будут разблокированы.

Школы и детские сады Московской области вернулись к очному режиму работы с 11 января.

При этом в учебных заведениях региона по-прежнему обязательно соблюдение антиковидных мер – утреннего фильтра, дезинфекции, проветриваний и масочного режима.

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Запрет на посещение музеев

Уже с 13 декабря жители и гости региона могут очно посещать подмосковные музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Ранее разрешались только прогулки по их территории. Запрет действовал с 21 октября.

При этом продажа билетов осуществляется онлайн, а вход в помещения – по сеансам. Пока музеи, выставочные и концертные площадки работают лишь с 50-процентной заполняемостью залов.

Кроме того, до 13 декабря в регионе действовал запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в помещениях.

Ночные развлекательные мероприятия

С 17 октября было запрещено проведение развлекательных мероприятий в подмосковных кафе, барах, ночных клубах и караоке в ночное время с 23:00 до 06:00. Данное ограничение перестало действовать 20 декабря и более не продлевалось.

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КАКИЕ МЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ

Дистанционка в вузах

В отличие от колледжей, для студентов подмосковных вузов – государственных и муниципальных – продлили срок дистанционного обучения до 6 февраля 2021 года. Карты студентов будут заблокированы до окончания срока действия ограничения. Учащиеся высших учебных заведений были переведены на удаленный формат обучения 16 ноября 2020 года.

Самоизоляция граждан 65 плюс

Соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, с 14 декабря 2020 года носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Несмотря на это, социальные карты этой категории граждан будут заблокированы до 6 февраля 2021 года.

Масочный режим и социальная дистанция

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Подмосковья продолжает действовать масочный режим при посещении общественных мест и проезде в транспорте. Также гости и жители Подмосковья должны соблюдать социальную дистанцию.

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