РИАМО - 9 янв. В ближайшее время состав столичного футбольного клуба пополнит полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, передает Газета.ru.

«О сделке стало известно благодаря ряду нидерландских СМИ, после чего данную информацию подтвердили как представители голландского хавбека, так и в «Спартаке», - говорится в сообщении.

Хендрикс может начать тренироваться с красно-белыми уже на первых зимних сборах. Их проведет в Дубае в период с 14 по 24 января.

Фанаты клуба ожидают возвращения в «Спартак» Квинси Промеса, который выступает за амстердамский «Аякс».