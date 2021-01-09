РИАМО - 9 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил классный чин государственного советника второго класса прокурору Московской области Сергею Забатурину, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить классные чины работникам прокуратуры Российской Федерации: государственного советника второго класса — Забатурину Сергею Владимировичу», - говорится в документе.

Также чин госсоветника второго класса получили и другие работники прокуратуры — Владимир Ведерников, Дмитрий Демешин и Александр Лоренц. Чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен Сергею Карапетяну.

Кроме того, национальный лидер своим указом присвоил звания генерал-лейтенанта сотрудникам военной прокуратуры Сергею Зареву и Сергею Скребцу, звания генерал-майора юстиции также получили Дмитрий Костин и Алексей Найда.