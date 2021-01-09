РИАМО - 9 янв. Пожар произошел в квартире жилого дома в поселке Монино Щелкова, есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в субботу по адресу: поселок Монино, улица Красовская, дом 4, квартира 27.

«В 17:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 18:17. К тушению привлекли 15 человек и четыре единицы техники.