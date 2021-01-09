РИАМО - 9 янв. В нынешний зимний период жители России стали чаще покупать традиционную русскую зимнюю одежду, передает Nation News.

По данным онлайн-ритейлера Wildberries, отмечается рост спроса на пуховые платки, шубы и валенки.

«В первую неделю 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза», - говорится в сообщении.

Также продажи шуб выросли в 1,8 раза. Еще более чем в два раза чаще в России стали покупать пуховые платки.

При этом шубы из искусственных материалов лидируют по объемам продаж, а шубы-чебурашки стали популярнее в 4,2 раза.

Валенки преимущественно покупают жители Москвы и Подмосковья.