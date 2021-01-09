РИАМО - 9 янв. В Московской области в уборке дорог от снега в воскресенье задействовали более 1,3 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дорожники убирают тротуары и посадочные площадки. Привлечены более 1,9 тысячи дорожных работников.

«Уже очищено от снега и отработано противогололедными материалами более 18 тысяч километров дорог», - говорится в сообщении.

В воскресенье синоптики прогнозировали небольшой снег с температурой до минус 6 градусов. В ночь с 10 на 11 января столбики термометра опустятся до минус 14 градусов.

Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД, быть особо внимательными перед спусками и поворотами, а также пешеходными переходами.

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