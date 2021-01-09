РИАМО - 9 янв. Спортсменка из Московской области Елена Никитина завоевала две золотые награды чемпионата Европы и Кубка мира по скелетону, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

C 8 по 10 января в германском городе Винтерберге проходит Европейское первенство и этап Кубка мира по скелетону.

«Сразу две золотые медали с результатом 1.55.10 секунд по сумме двух попыток завоевала подмосковная спортсменка Елена Никитина», - говорится в сообщении.

Серебряных наград удостоилась немка Тина Херманн (1.55.16 секунды), а тройку лучших замкнула представительница Австрии Жанин Флок (1.55.29 секунды).

«На прошлогоднем турнире Елена Никитина также завоевала золотую награду первенства. Сейчас она стала обладательницей четвертого европейского золота в своей карьере. Это отличное пополнение индивидуальной копилки наград, в которой находятся бронзовая медаль Олимпийских игр, а также серебро и бронза чемпионатов мира», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.