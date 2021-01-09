РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В одном из домов на улице Камова в подмосковных Люберцах лопнула канализационная труба, работы по ремонту выполняют сотрудники УК, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы ГК «Самолет».

8 января на улице Камова, в доме 9 корпус 1 лопнула канализационная труба. Жители дома пожаловались об этом в социальных сетях.

«На улице Камова, дом 9 корпус 1 протечки нет, слабое подкапывание от трещины на канализационном стояке. Отключен стояк с водой. Нужен доступ в одну из квартир для проведения работ. Житель предоставит доступ, и УК выполнит необходимые работы», - сказала сотрудница.