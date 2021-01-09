РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Московский областной государственный театр кукол выступил в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Артисты областного театра показали на сцене люберецкого театра кукол «Радуга» один из лучших спектаклей «Как ежик и медвежонок Новый год встречали». Добрая новогодняя сказка понравилась и взрослым, и детям», - говорится в сообщении.

Спектакль по пьесе известного отечественного сказочника Сергея Козлова рассказывает о приключениях любимых героев сказочной серии.

«Мы впервые в театре кукол. И сразу оказались на таком замечательном представлении. Спасибо за организацию гастролей у нас в Люберцах!» - поделилась впечатлениями зрительница Мария Капустина.

Спектакль прошел с соблюдением всех мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.