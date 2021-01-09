РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В поселках Красково и Малаховка Люберец прошли рождественские праздничные мероприятия, дети и взрослые приняли участие в развлекательной программе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Красковском культурном центре прошла сюжетно-игровая программа «От Рождества до Крещения». Участники православной театральной студии «Преображение» рассказали зрителям, что такое святки и о традициях их проведения. Дети и взрослые приняли участие в играх, вместе с артистами пели колядки и рождественские песни», - говорится в сообщении.

А на площади возле КДЦ «Союз» состоялась интерактивно-развлекательная программа «Веселая Снегурочка».

Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.