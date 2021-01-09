РИАМО - 9 янв. В этом зимнем сезоне в Москве работают свыше 200 катков с искусственным льдом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом бесплатные катки работают во многих районах, в том числе в Гольяново.

«Обратите внимание, что везде надо соблюдать санитарные нормы. Сотрудники на катках следят за количеством гостей, чтобы не было скопления людей. В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

При этом он обратил внимание, что катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции.

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