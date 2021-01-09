РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске мусоровоз сбил 86-летнюю женщину, ее отправили в больницу, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В субботу в 12:00 водитель «КамАЗа», двигаясь по дворовой территории в районе дома №7А на улице Профсоюзная, совершил наезд на пешехода. Пострадавшая в это время вышла из-за припаркованного транспорта», - сказал сотрудник ГИБДД.

По его словам, женщину 1935 года рождения с переломом обеих лодыжек госпитализировали в Подольскую городскую клиническую больницу.