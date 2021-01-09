РИАМО - 9 янв. В рождественских богослужениях приняли участие около 140 тысяч жителей Москвы, это в 10 раз меньше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

Богослужения в честь Рождества Христова провели в 475 храмах Москвы.

«Всего в рождественских богослужениях приняли участие 140 тысяч человек, а в ночь с 6 на 7 января - 60 тысяч москвичей», - сказал глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Традиционно каждый год в рождественских богослужениях принимает участие более миллиона москвичей.​

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