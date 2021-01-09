РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. 70 новорожденных зарегистрировал люберецкий ЗАГС за новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Люберецкий ЗАГС выдал 70 свидетельств о рождении за первые 9 дней нового года. Регистрация малышей проходила как в самом управлении ЗАГС, так и в Люберецком роддоме», - говорится в сообщени.

Свой праздник отметили и первые молодожены 2021 года. В субботу зарегистрировать свои отношения пришли 8 пар.

Уже со вторника, 12 января, все органы ЗАГС области переходят на обычный режим работы.