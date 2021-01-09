РИАМО - 9 янв. Пожарные подразделения проверили срабатывание сигнализации на первом этаже парковки по улице Верхняя Красносельская, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сигнализация сработала в многоуровневом монолитном здании по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом 3А.

«Подразделения проверили информацию по данному адресу: ложное срабатывание сигнализации на 1-ом этаже парковки», - говорится в сообщении.

Прибывшие на вызов силы возвращаются в расположение.