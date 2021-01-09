РИАМО - 9 янв. Скончался известный советский и российский физик-теоретик, старейший академик Российской академии наук, первый директор института теоретической физики имени Ландау РАН Исаак Халатников, передает Федеральное агентство новостей.
Ученый умер на 102-м году жизни.
«О смерти сообщил публицист Николай Подосокорский», - говорится в сообщении.
Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе. В 1941 году он закончил Днепропетровский государственный университет, где отучился по специальности «Теоретическая физика». В 2020 году Халатникову вручили орден Александра Невского.
Ученый принимал участие в советском атомном проекте — в группе ученых под руководством Ландау занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.
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