РИАМО - 9 янв. Скончался известный советский и российский физик-теоретик, старейший академик Российской академии наук, первый директор института теоретической физики имени Ландау РАН Исаак Халатников, передает Федеральное агентство новостей.

Ученый умер на 102-м году жизни.

«О смерти сообщил публицист Николай Подосокорский», - говорится в сообщении.

Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе. В 1941 году он закончил Днепропетровский государственный университет, где отучился по специальности «Теоретическая физика». В 2020 году Халатникову вручили орден Александра Невского.

Ученый принимал участие в советском атомном проекте — в группе ученых под руководством Ландау занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.​