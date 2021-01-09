РИАМО - 9 янв. Кальянные «МосКальян», «Hookahplace» и «Энигма» в центре Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток из-за нарушения антиковидных мер, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Сотрудники ОАТИ каждый день проводят рейды вместе с правоохранителями и проверяют закрытие заведений после 23:00.

«В ночь с 8 на 9 января нарушение были выявлены в трех кальянных, это кальянная «МосКальян» по адресу: Большой Спасоглинищевский перереулок, дом 3 строение 5, кальянная «Hookahplace» на улице Мясницкая 24/7 строение 1 и бар «Энигма» на улице Покровка, дом 40», - отметил Поплавский.

По его словам, заведение «МосКальян» продолжало работу после полуночи. Там посетители курили кальяны и не соблюдали меры индивидуальной защиты. Такая же ситуация наблюдалась и в барах «Hookahplace» и «Энигма».

Теперь заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае установления факта причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

9 ЯНВАРЯ

- Кальянные «МосКальян», «Hookahplace» и «Энигма» в центре Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток из-за нарушения антиковидных мер.

- в Москве с коронавирусом была госпитализирована народная артистка России Лия Ахеджакова.

- Московские врачи за последние сутки вылечили еще 7302 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 688 061.

- За сутки в России зарегистрировали 23 309 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 184 больных. В Москве - 4 900.