РИАМО - 9 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево в субботу вечером задержали и отменили 43 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В воздушной гавани Домодедово задержали 21 рейс, а также отменили два. Во Внукове также задержано 15 рейсов и отменено два. В Шереметьеве задержали три рейса.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь нет задержек или отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.