РИАМО - 9 янв. В прошлом году выросло число технопарков и количество их резидентов, а количество участников Московского инновационного кластера увеличилось в 20 раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время пандемии в столице увеличилось также число мер поддержки для технологических предпринимателей. Еще запустили новые конкурсы и проекты по продвижению разработок.

«Благодаря усилиям всех участников инновационной экосистемы Москвы мы сохраняем высокие позиции российской столицы в международных инновационных рейтингах и даже улучшаем ее показатели. Несмотря на трудности, в 2020-м создан серьезный задел для продолжения динамичного развития этой сферы в 2021 году», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Кроме того, в конце прошлого года в столице статус технопарка получило акционерное общество «Научно-исследовательский институт точных приборов» — старейшее предприятие космической отрасли в столице. Резиденты этого технопарка разрабатывают комплектующие для космических аппаратов и ультразвуковое медицинское оборудование.

Еще два объекта - ИПП по созданию технопарка «Перерва» (ОАО «Стальмонтаж-Оптим») и ИПП по созданию технопарка «ЗИЛ» (ООО «Корпус») – получили статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) по созданию технопарка.

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