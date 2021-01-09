РИАМО - 9 янв. В Москве скончался профессор МГАХИ имени Сурикова и народный художник СССР Валентин Сидоров, передает kp.ru.

Сидоров скончался на 93-м году жизни. По данным СМИ, он переболел коронавирусом. О смерти художника сообщили на странице Московского государственного академического художественного института в соцсети Facebook.

«Утром после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Вечная память!» - говорится в сообщении.

Сидоров поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР в 1948 году, но позже перевелся в МГАХИ. До 2009 года он был главой Союза художников России, а после стал почетным председателем ассоциации.​