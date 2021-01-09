РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске спасатели освободили девятилетнего ребенка, застрявшего между деревьев во время катания на ватрушке, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Семен Иваньян.

«9 января дежурная смена спасателей ПСО-17 во главе со старшим смены Алексеем Кондратьевым в 12:17 по звонку с центрального пункта пожарной связи (ЦППС) Подольского пожарно-спасательного гарнизона выехала в парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Там произошел несчастный случай с девятилетним мальчиком, его ватрушка врезалась в дерево. Ребенок, двигаясь по инерции, попал правой ногой между двух древесных отростков у основания дерева и застрял. В итоге у него закрытий перелом правой лодыжки», - сказал Иваньян.

По его словам, для того, чтобы снять боль при деблокировке ноги, врач скорой помощи сделала ребенку обезболивающий укол.

«Спасателям пришлось не только аккуратно вынимать мальчика из древесной ловушки, но и отпилить мешающие деблокировке сучья, стараясь не причинять боль. Благодаря профессиональным действиям спасателей вся операция по эвакуации заняла не больше 20 минут. Мальчика передали бригаде скорой помощи», - заключил Иваньян.