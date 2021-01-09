РИАМО - 9 янв. По транспортной карте «Тройка» за пределами Москвы проехали уже 170 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на 2 маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ», - сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что во многих регионах, с которым ведутся переговоры, «Тройка» может появиться уже в этом году, если регионы по итогам тестирования примут решение сделать систему основной. По мере роста учета транзакций по карте расходы регионов на билетную систему могут снизиться до 50%.

«Им также становится доступно удобство нашей билетной системы — мультимодальные поездки, несколько способов оплаты проезда и видов билетных носителей, личный кабинет с возможностью управления своими транспортными картами», - добавил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что «Тройка» несет в себе аналитические инструменты, позволяющие своевременно улучшать работу городского транспорта в зависимости от востребованности у пассажиров и загрузки. При этом все тарифы на проезд устанавливают местные власти.

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