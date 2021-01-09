РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Заместитель главы городского округа Люберцы Василий Власов проверил работу диспетчерской службы АО «Люберецкий Водоканал», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Власов ознакомился с работой сотрудников предприятия. Ему доложили, что за время новогодних праздников крупных аварий на территории Люберец не зафиксировано.

«Ежедневно в январские выходные дни на дежурство выходили 29 сотрудников АО «Люберецкий Водоканал». Для выезда были подготовлены 7 единиц специализированной техники», - говорится в сообщении.

Для оперативного реагирования жителей просят сообщать об авариях по следующим телефонам: в диспетчерскую службу АО «Люберецкий Водоканал» - 8(495)554-92-53; в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы - 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105.