РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В парке «Наташинские пруды» состоялся зимний фестиваль «Люберецкий валенок», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Фестиваль прошел в субботу. На мероприятии глава городского округа Владимир Ружицкий поприветствовал жителей и поздравил их с праздниками.

«У нас в парке впервые проходит фестиваль валенок, все в народной тематике: продаются валенки, платки, варежки. Проходят народные гуляния, концерт и спортивные игры», - сказал директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов.

По его словам, из спортивных мероприятий было организовано: бросание валенка, хоккей для детей, катание на тюбингах, стрельба из лука.