РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Виктория Ригель стала лауреатом Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Виктория Ригель заняла второе место в номинации «Музыкальное творчество», - говорится в сообщении.

Ученица педагога Натальи Михайловой исполнила «Этюд» немецкого композитора Альберта Лешгорна.