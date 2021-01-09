РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Ежегодный конкурс «Мамочка-люберчаночка» начинает отбор участниц, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Конкурс организован сообществом активных мам муниципалитета «Мама оффлайн».

«Состязание направлено на формирование правильного образа женской красоты, сочетающего женственность, интеллект и целеустремленность, раскрытие творческого потенциала участниц, поддержку и укрепление семейных ценностей. На кастинг приглашаются девушки старше 18 лет, у которых есть дети», - говорится в сообщении.

После отбора конкурсантки посетят разнообразные мастер-классы, также им помогут подготовить номера для финального состязания. При выполнении заданий жюри будет оценивать эрудицию участниц, их чувство юмора, творческий подход, сценическую культуру, хореографические и спортивные данные.