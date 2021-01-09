РИАМО – 9 янв. Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал, что недостаток сна опасен возможностью ранней смерти, сообщает Nation News.

«Расстройства сна могут привести к болячкам. Я обычно такую страшилку рассказываю: «Те, кто спит меньше шести часов, живут на 10-15 лет меньше», — подчеркнул Дорохов.

Он отметил, что долгие праздники приводят к сбою сна. Поэтому специалист советует в эти дни ставить будильник на 10 утра. По его словам, отоспаться, например, на новогодних каникулах можно только 1 и 2 января. Затем следует вставать по будильнику.

«Мы иногда в субботу и воскресенье пересыпаем, а в понедельник рано вставать. Поэтому люди в начале рабочей недели такие разбитые, за два дня перестраивается ритм», — считает сомнолог.​

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