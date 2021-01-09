РИАМО - 9 янв. Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в столичную клинику, у нее диагностировали коронавирусную инфекцию, передает ТАСС.

«Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована после положительного результата на коронавирус», - сказал представитель актрисы Ефим Спектор.

Лечат артистку в обычной, не реанимационной палате. По словам представителя, актриса держится нормально.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. С 1977 года служит в театре «Современнике». Она исполняла роли в фильмах «Ирония судьбы», «Служебный роман» и многих других знаковых кинокартинах.​

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9 ЯНВАРЯ

- в Москве с коронавирусом была госпитализирована народная артистка России Лия Ахеджакова.

- Московские врачи за последние сутки вылечили еще 7302 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 688 061.

- За сутки в России зарегистрировали 23 309 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 184 больных. В Москве - 4 900.