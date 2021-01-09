РИАМО - 9 янв. В 2021 году в столице планируют построить 16 объектов здравоохранения, в прошлом году в мегаполисе возвели 14 таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство объектов здравоохранения остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития в наступившем году. Мы планируем построить не менее 16 медицинских объектов до конца года», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В прошлом году в Москве возвели 14 объектов здравоохранения, а всего за 10 лет в городе построено 99 объектов здравоохранения. В ближайшие три года в рамках адресной инвестиционной программы намерены построить еще 64 объекта.

«Перед правительством Москвы стоит задача выстроить в городе современную систему здравоохранения, благодаря чему каждый москвич сможет получать медицинские услуги мирового уровня в шаговом доступе», - отметил Бочкарев.

Так, продолжат возводить объекты многопрофильной клинической больницы с родильным домом вблизи Коммунарки, будет проведена реновация территории детской городской клинической больницы святого Владимира. Кроме того, построят нескольких корпусов для Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова и другие объекты.

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