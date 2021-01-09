РИАМО - 9 янв. Два человека спасены на пожаре, произошедшем в квартире на Пулковской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило в 14:12.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 5-ом этаже, на площади 4 квадратных метра», - говорится в сообщении.

В 14:38 пожар удалось ликвидировать. Спасенные люди переданы медикам для проверки состояния.

Сведений о пострадавших не поступало.