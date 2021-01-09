РИАМО - 9 янв. Музей Победы на своем сайте в субботу открывает последнее задание онлайн-квеста для детей «Елка Победы. Артефакт времени», говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Во время увлекательного исторического путешествия дети помогут Деду Морозу и Снегурочке доставить адресату фронтовое письмо, которое затерялось во времени. Это нелегкая задача, так как сохранились только имя и фамилия красноармейца.

«На сайте музея уже размещено шесть выпусков, во время которых ребят смогли познакомиться со множеством персонажей из далекого военного прошлого нашей страны. Они побывали в заснеженном лесу и московской квартире времен войны, увидели выступление фронтовой бригады и работу военного госпиталя», - говорится в сообщении.

Кроме того, ребята узнали много интересных фактов из истории нашей страны. В последней серии участники онлайн-приключения узнают, кому же предназначался фронтовой треугольник с новогодним поздравлением.

Также школьники должны ответить на непростые вопросы. Самые находчивые и эрудированные участники, ответившие быстрее других на максимальное количество вопросов, получат специальные тематические подарки.