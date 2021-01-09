РИАМО - 9 янв. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения трех тел в одной из квартир Коломны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тела трех человек были обнаружены в одной из квартир в Коломне 6 января. По данному факту ГСУ СК России по Подмосковью возбудило дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По предварительным данным, в квартире были изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы, что могло послужить заполнению помещения угарным газом при использовании газового оборудования и повлечь смерть людей в результате отравления угарным газом», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время по поручению прокуратуры Московской области Коломенской городской прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.

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