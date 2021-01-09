РИАМО - 9 янв. Во дворах жилых домов запрещено сжигать старую мебель и другой мусор, это может привести к серьезному пожару, в результате которого пострадают другие постройки, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Если вывезти ненужные вещи невозможно, то сжечь их разрешается только на специально подготовленном месте, где будут приготовлены огнетушители, песок и поливочные шланги. Место должно быть открытым и очищенным от травы.

«При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану и сообщите о произошедшем. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, чтобы не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили», — говорится в материале.

При отсутствии владельцев авто переместите машины, если это возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим.

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости неэффективно. При этом необходимо увести от огня детей и не забывать о своей безопасности.

Дороги внутри двора нужно оперативно освободить для проезда пожарных машин. Жителям также нужно закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов.