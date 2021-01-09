РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Власти подмосковного Подольска обратились к жителям с просьбой соблюдать правила безопасного катания на тюбингах с горок, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Муравейник» — высокие горки у берега Петрицы в заказнике «Широколиственные леса Подольского лесничества» — популярное место тюбинга в Подольске. Чтобы избежать травм и прочих неприятностей, рекомендуем придерживаться правил безопасного катания. До 40 километров в час может развиться скорость тюбинга при катании с горы. Поэтому любое препятствие на горе станет чрезвычайно опасным», - говорится в сообщении.

Прежде чем скатиться с горы, нужно пройти по склону пешком. Визуального осмотра сверху недостаточно, так как издалека нельзя адекватно оценить рытвины и ухабы. Резко затормозить не получится, так как при спуске ватрушка вращается. Особенно опасно, если на пути катающемуся встретится дерево.

Нужно использовать ватрушки, подходящие по размеру. В тюбинге должно быть комфортно сидеть, расстояние от земли до ног должно составлять около 10 сантиметров. Нужно соблюдать рекомендацию по максимально допустимому весу. При скольжении ноги не должны касаться земли, голову лучше чуть наклонить вперед. Руками необходимо крепко держаться за ручки, чтобы не вылететь.

Нельзя спускаться паровозиком, связывать тюбинги друг с другом. Если одна из ватрушек перевернется, остальные тоже. При этом вряд ли удастся избежать травм.

Опасно кататься на санках вдвоем и вместе с детьми, так как придется держать одной рукой ребенка, а другой — ватрушку, поэтому оба катающихся рискуют вылететь. Ребенок в этом случае рискует сильнее, так как у него неплотная посадка. Если хочется кататься вдвоем, лучше использовать двухместные тюбинги.

Нужно следить, чтобы на спуске впереди не было других катающихся. Самим также не задерживаться внизу склона после остановки и сразу отходить в сторону. Ни в коем случае нельзя пытаться подниматься обратно по склону, где продолжается катание.

Кататься можно только сидя. Лежа на животе, коленях невозможно крепко держаться за ручки тюбинга. Торможение руками, ногами и вообще касание земли на скорости недопустимо.

Категорически запрещается кататься в состоянии алкогольного опьянения.

Перед каждым катанием следует проверить состояние ватрушки. Между камерой и чехлом не должно быть посторонних предметов. Камера должна быть хорошо накачена. Также нужно проверить швы и места крепления ручек к чехлу на прочность.