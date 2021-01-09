РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Школы искусств Люберец откроют запись на подготовительные курсы в январе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Запись на подготовительные курсы во всех муниципальных учреждениях дополнительного образования откроется после 10 января. На курсы принимаются дети в возрасте от 6 до 11 лет», - говорится в сообщении.

Записаться на курсы необходимо через портал госуслуг. Родители могут выбрать одну из 10 школ городского округа. Всего в муниципалитете 7 школ искусств, где ребята могут заниматься музыкой, танцевать, учиться рисовать. Также в Люберцах расположены три школы, которые проводят занятие по одному из направлений - музыкальное, художественное и хореографическое.

Занятия на подготовительных курсах продлятся до мая. Дети постигают основы хорового пения, начинают изучать нотную грамоту на уроках сольфеджио, выбирают музыкальный инструмент. После желающие могут пройти вступительные испытания для дальнейшего обучения музыке.

Всю необходимую информацию о поступлении на курсы можно найти на сайтах школ дополнительного образования.