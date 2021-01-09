РИАМО - 9 янв. Подмосковный спортсмен Павел Репилов стал золотым призером Кубка наций по санному спорту, который прошел 8 января в латвийском городе Сигулда, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях принимали участие 130 спортсменов из 23 стран. В дисциплине «одноместные сани» подмосковный спортсмен Павел Репилов с результатом 48.144 секунды завоевал золотую медаль состязаний. Вторым стал Гинтс Берзинш из Латвии (48.506 секунды), а тройку сильнейших замкнул словак Джозеф Нинис (48.515 секунды).

«Подмосковный спортсмен из года в год демонстрирует впечатляющие результаты и становится одним из лидеров национальной сборной. Чуть больше года назад Павел Репилов стал победителем пятого этапа юношеского Кубка мира, выиграл золото в составе эстафетной команды на юношеской Олимпиаде. А теперь он снова доказал, что входит в мировую элиту санного спорта», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он поздравил спортсмена с заслуженной наградой.