РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Ученики подольского лицея «Экус» в ходе благотворительной акции «Рождественское чудо» помогли приюту для мам с детьми «Заозерный» и направили для ребят развивающие игры, канцелярские принадлежности, книги, игрушки, подгузники, питание, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Ученики первого класса лицея «Экус» помогли одному из приютов для мам с детьми «Заозерный» сети «Дом трудолюбия НОЙ». В настоящее время в приюте со своими мамами живут 23 малыша в возрасте до пяти лет.

«Первоклассники основательно и очень ответственно подошли к участию в благотворительной акции. В приют для детей передали развивающие игры, канцелярские принадлежности, книги, игрушки, подгузники, питание. От всего сердца благодарим детей, их родителей, педагога Екатерину Гребенникову и еще одного учителя за участие в акции «Рождественское чудо». Спасибо за вашу доброту, тепло и доставленную радость детям и мамам из приюта «Заозерный», - говорится в сообщении.

Ученики подольского лицея «Экус» на протяжении четырех лет принимают участие в благотворительных акциях Георгиевского сестричества. По инициативе Гребенниковой дети узнают о разных людях, которым нужна помощь, а при поддержке родителей собирают необходимые вещи.